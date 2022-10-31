Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Rennes'e attığı gol sonrası sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

Emre Mor'un o paylaşımı: