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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Dusan Tadic: Mourinho ile konuştuk - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Mourinho ile konuştuk

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, EURO 2024 kampında Jose Mourinho hakkında gelen soruyu yanıtladı. Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanı, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:49
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        "Mourinho ile konuştuk"
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        Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

        Yıldız futbolcu, İngiltere maçı öncesi verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki yeni hocası hakkındaki soruya, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk." şeklinde yanıt verdi.

        Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan 35 yaşındaki Tadic, 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

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