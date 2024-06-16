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Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Yıldız futbolcu, İngiltere maçı öncesi verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki yeni hocası hakkındaki soruya, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk." şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan 35 yaşındaki Tadic, 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.