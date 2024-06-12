Dominik Livakovic'ten Jose Mourinho açıklaması: Onunla çalışmak büyük bir onur
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistam Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretle ilgili konuştu. Portekizli teknik adama teşekkür eden Livakovic, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur." ifadesini kullandı.
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Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretle ilgili konuştu.
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"Jose Mourinho, otele geldiği için çok teşekkür ediyorum" diyen Livakovic, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bundan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.
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EURO 2024 AÇIKLAMASI
EURO 2024 hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, "EURO 2024 benim üçüncü büyük turnuvam olacak. Bu önceki deneyimlerime kıyasla çok daha kolay olacak. Hazırlanması daha kolay çünkü gereksiz şeyleri daha az düşüneceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum." dedi.
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