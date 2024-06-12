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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Dominik Livakovic'ten Jose Mourinho açıklaması: Onunla çalışmak büyük bir onur - Fenerbahçe Haberleri

        Dominik Livakovic'ten Jose Mourinho açıklaması: Onunla çalışmak büyük bir onur

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistam Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretle ilgili konuştu. Portekizli teknik adama teşekkür eden Livakovic, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:40
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          Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretle ilgili konuştu.

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          "Jose Mourinho, otele geldiği için çok teşekkür ediyorum" diyen Livakovic, "Onunla çalışacak olmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bundan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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          EURO 2024 AÇIKLAMASI

          EURO 2024 hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, "EURO 2024 benim üçüncü büyük turnuvam olacak. Bu önceki deneyimlerime kıyasla çok daha kolay olacak. Hazırlanması daha kolay çünkü gereksiz şeyleri daha az düşüneceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum." dedi.

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