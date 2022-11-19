THY EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 8. haftada konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'u 30 sayı farkla 107-77 yenerek 7. galibiyetini aldı.

Mücadeleye damga vuran an ise Devin Booker'ın üst üste yaptığı 2 blok oldu.

Sarı-lacivertlilerin ABD'li basketbolcusu, Yunan ekibinde forma giyen ikiz kardeşler Georgios Kalaitzakis ve Panagiotis Kalaitzakis'i 2 saniye içinde iki kez bloklayarak basketbol tarihinde ilginç bir istatistiğe imza attı.

Önce Georgios Kalaitzakis'i bloklayan Booker, hemen ardından ise Panagiotis Kalaitzakis'in topunu keserek tribünlerden büyük alkış aldı. Booker mücadeleyi 4 blokla tamamladı.

İŞTE O ANLAR

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