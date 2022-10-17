Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesi teyzesiyle hasret giderdi.

Eryaman Stadı'ndaki mücadelede polis olarak görev yapan teyzesi Yasemin Ünal ile bir araya gelen Arda Güler teyzesine sarılırken, bu anlar kameralara yansıdı.

GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Gençlerbirliği altyapısından yetişti. Ankara'da futbol hayatına başlayan Arda Güler, 2019'da 400 bin TL karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.