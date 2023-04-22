"ODEGAARD VE DE BRUYNE'Ü ÇOK İZLİYORUM"
Ekstra çalıştığını söyleyen Güler, "Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklükten itibaren Alex’i çok fazla izledim. Mesut ağabeyi çok izlemiştim. Şimdi Odegaard ve De Bruyne’ü çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular. Futbolu izlemek, futbolla ilgili sohbet etmek de çok keyifli. Dünya futbolunu takip ediyorum. Bizim de modern futboldaki yeniliklere adapte olmamız gerekiyor. O yüzden izlemek de önemli. Belki yapacağım her hareket küçükler tarafından örnek alınacak. O yüzden çok daha fazla dikkatli olmam lazım. Ben de küçükken birilerini örnek alıyordum. Şimdi de onlar beni örnek alıyorsa, çok mutlu oluyorum. İnşallah onlar da hayallerine kavuşabilirler" açıklamasında bulundu.