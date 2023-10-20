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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

        Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:46
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        • 1

          Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Alexander Djiku, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Ganalı savunmacı "Sakatlığım vardı ama maça kadar hazır olacağımı düşünüyorum. 16'da yaptık ama bu ligde her maç zor. Bu ligde her takım elinden geleni yapıyor. Hatay namağlup ekiplerden biri. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Zor maç olacak." dedi.

        • 3

          "Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası." diyen Djiku, "Becao ile gerçekten iyi anlaşıyoruz. Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum." sözlerini kullandı.

        • 4

          ''RAKİPLERE ÖZEL HAZIRLANIYORUM''

          "Saf kalite olarak; Joshua King, çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii unutmadan İrfan Can Kahveci. Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum."

        • 5

          ''16'DA 16 SÜRPRİZ OLMADI''

          ''İyi transferler yaptık. 16'da 16 benim için sürpriz olmadı. Ritmimizi, konsantrasyonumuzu koruyarak seriye devam etmek istiyoruz. Temel amacımız sezon sonunda şampiyon olmak. Umarım şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya.''

        • 6

          Ganalı stoper, ''Appiah ile konuşma fırsatım oldu. Bana tavsiyeler verdi. Kendisi efsane bir oyuncu." dedi.

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