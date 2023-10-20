Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Ganalı savunmacı "Sakatlığım vardı ama maça kadar hazır olacağımı düşünüyorum. 16'da yaptık ama bu ligde her maç zor. Bu ligde her takım elinden geleni yapıyor. Hatay namağlup ekiplerden biri. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Zor maç olacak." dedi.