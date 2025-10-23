Habertürk
        Fenerbahçe'den Alman takımlarına karşı 2. galibiyet

        Fenerbahçe’den Alman takımlarına karşı 2. galibiyet

        Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 22:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:08
        F.Bahçe'den Almanlara karşı 2. galibiyet
        UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı.

        Sarı-lacivertliler 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve müsabaka da bu golle sonuçlandı.

        Bu güne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı. İlk galibiyetini 4 Ekim 2012'de Borussia Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla alan sarı-lacivertliler, diğer müsabakalarda 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe, Stuttgart'ı yenmesiyle birlikte Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini elde etti.

