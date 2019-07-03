03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Koleji’nde 2014-2015 sezonunda süre almaya başlayan genç oyuncu, takip eden 4 sezonda Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek dikkat çekti.
İDOLÜ NEVRİYE YILMAZ, HEDEFİ WNBA
WNBA maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve kendisine Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz’ı örnek aldığını söyleyen Genç, "Bir gün ben de orada olarak ülkemi temsil edeceğim” diyerek WNBA hedefinin altını çizdi. ABD’nin Arizona eyaletinin en gözde liselerinden birisi olan Bella Vista College Preparatory School’un burs teklifi kabul eden Sahra Genç, sonra da üniversite bursu elde etti. Genç basketbolcu böylelikle, elde ettiği 400 bin dolarlık spor bursu ile gelecek 6 sezon boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamını sürdürecek.
Yaklaşık 400 bin dolar değerinde bursa layık görülen Sahra Genç, lise hayatından sonra ise ABD’nin New York şehrinde bulunan Long Island Üniversitesi’nde eğitim yaşamını sürdürmeyi planlıyor.
"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"
Burs süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Fenerbahçe ile unutulmaz 5 sezon geçirdim. Bu ailede öğrendiklerim ve kazandığım deneyimler benim için paha biçilemezdi ancak bugünden itibaren benim için yeni bir macera başlıyor. 6 yıl boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamımı sürdüreceğim. Lise yaşamımdan sonra ise, kendi adıma en doğru kolej tercihini yapmayı arzu ediyorum.
En önemli hedefim, bir yandan kendimi geliştirirken, diğer yandan elde edeceğim başarılar ile ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etmek olacak” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!