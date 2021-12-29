Fenerbahçe’den ‘3 Temmuz’ göndermesi

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin Futbolda Şike Davası’ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı.

Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!” ifadelerine yer verilirken, sarı-lacivertli futbolcularda aynı pankartla sahaya çıktı.