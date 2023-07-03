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Fenerbahçeden "3 Temmuz" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, "3 Temmuz"un 12. yılında bir açıklama yayımladı

Giriş: 03.07.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeden
AA

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe'mize kurulan hain kumpasın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Tarihine, emeklerine, geleceğine leke sürdürmeyen kulübümüz ve camiamız; başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla tek yürek oldu, Fenerbahçe'yi kumpasa teslim etmedi. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi, kumpası tescil etti, rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin maddi ve manevi zararını tazmin edene kadar sürecin devam edeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek, 3 Temmuz 2011 günü başlayan mücadelemiz hukuk önünde son güne dek devam edecektir. Bugün bu sürecin 12. yılında dimdik ayakta duran Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha vurguluyoruz; Fenerbahçe bu güzel ülkenin milli bir değeri, 100. yılındaki Cumhuriyetimizin vazgeçilmez neferi, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvasıdır. Milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe yıkılmazdır."

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