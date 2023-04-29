Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Saiz’e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Saiz faulün ardından İrfan Can’a tepki gösterirken ikiliyi hakem Zorbay Küçük ayırdı.
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Serbest vuruşu kullandırmayan hakem, VAR odasının uyarısıyla kenardaki monitörde pozisyonu izlemeye gitti. Hakem, İrfan’ın sağ ayağıyla yaptığı faul için sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart çıkardı.
İrfan Can Kahveci gelecek hafta oynanacak Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ligin 34. haftasında ise Trabzonspor ile karşılaşacak.