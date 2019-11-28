28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birçok yeni isimle bu sezon kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de 'transfer' gözüyle bakılan isimlerden biri de Ozan Tufan... 2015-2016 sezonun başında büyük umutlarla Sarı-Lacivertli kulübe gelen Ozan, zaman zaman performansı ile alkış toplasa da beklentilerin altında kalmıştı.
2017-2018 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Tufan, o dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından ilerleyen haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Lige verilen arada başka takıma transfer gerçekleşmeyince Fenerbahçe'de kalan Ozan Tufan, U21 takımı ile antrenmanlara çıkmıştı.
EURO 2020 ELEMELERİ'NDE 8 MAÇA ÇIKTI
2018-2019'da teknik direktörlük değişikliğine rağmen tercih edilmeyen Ozan, devre arasında Alanyaspor'un yolunu tutmuştu. Akdeniz ekibinde kendini bulan ve bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan, takımın en önemli isimlerinden biri olmayı da başardı. Fenerbahçe'de geride kalan 12 haftada en çok süre alan isimler 1183 dakika ile kaleci Altay Bayındır ile Ozan Tufan oldu.
12 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Ozan Tufan, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı 10 maçın 8'inde forma giydi. Kırmızı-Beyazlı forma ile EURO 2020 Elemeleri'nde toplam 560 dakika sahada kalan Ozan, en çok süre alan 6. futbolcu oldu. Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım forması altında sergilediği futbolla alkış toplayan Ozan Tufan, bu sezon adeta yeniden doğdu.
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