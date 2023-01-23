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Fenerbahçe’de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandığı Gaziantep FK maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak Ümraniyespor karşısına çıktı.

Giriş: 23.01.2023 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe’de 3 değişiklik
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Son oynanan lig maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci, cezasını tamamlayarak bugün yeniden formasına kavuştu. Gaziantep FK müsabakasında sol bek oynayan Alioski’nin yerine bugün sahada Lincoln yer aldı. Öte yandan son lig maçında 11 oynayan Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, bugün yedek kulübesinde bulunuyor.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçına şu 11’le başladı:
Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

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