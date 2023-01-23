Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ile birkaç net gol pozisyonunu değerlendiremezken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, kalesinde de birkaç pozisyon verdi. HangiKredi Ümraniyespor'un 72. dakikada Geraldo ile direkten dönen topunun hemen ardından Fenerbahçe öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 74. dakikada Michy Batshuayi ile aradığı golü buldu.

Fenerbahçe'nin gol sevinci, sadece 4 dakika sürdü. HangiKredi Ümraniyespor, müsabakanın 78. dakikasında Umut Nayir ile golü buldu. Maçın son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, 89. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, zirve yarışında hataya izin vermedi ve puanını 41'e yükseltti.

İKİNCİ GOL VAR'LA GELDİ Fenerbahçe'nin ikinci golü, VAR kararıyla verildi. Müsabakanın 89. dakikasında hızlı gelişen atakta, soldan topla hareketlenen Enner Valencia'nın, arka direkte müsait durumdaki Michy Batshuayi'ye yerden ortasında savunmada Glumac'ın müdahalesiyle top ağlara gitti.

Golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve hakem Abdulkadir Bitigen ofsayt kararı verdi. Kararın ardından VAR pozisyona müdahale etti ve gol kararını verdi.

BATSHUAYI GOLLERİNE DEVAM ETTİ Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü. Tecrübeli futbolcu, 74. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, bu golle ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Batshuayi, ligdeki 9 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 14. golüne ulaştı.

İRFAN CAN KENDİ POZİSYONUNDA Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HangiKredi Ümraniyespor karşısında kendi pozisyonunda oynadı. Sarı-lacivertli formayla uzun süredir hücumun sağında görev yapan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmaya da aynı pozisyonda çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus, ilk yarıda performansından memnun kalmadığı Miguel Crespo'yu devre arasında oyundan alırken, bu oyuncunun yerine Emre Mor'u oyuna soktu. Jesus, Emre'yi İrfan Can'ın oynadığı pozisyona, İrfan Can'ı ise kendi mevkisi olan orta alana çekti.

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