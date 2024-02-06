Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçı için kente geldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı. Sarı-lacivertiler, saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken havalimanında bekleyen sarı- lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla karşıladı.
Taraftarlar özellikle yeni transfer Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
FENERBAHÇE KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transfer Bonucci, Çağlar Söyüncü, Krunic’in yanı sıra Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Efekan Karayazı, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Syzmanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Batshuayi yer aldı.