Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçı için kente geldi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçı için kente geldi

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanarya kupa maçı için Gaziantep'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı. Sarı-lacivertiler, saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken havalimanında bekleyen sarı- lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla karşıladı.

        Taraftarlar özellikle yeni transfer Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

        FENERBAHÇE KAMP KADROSU

        Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transfer Bonucci, Çağlar Söyüncü, Krunic’in yanı sıra Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Efekan Karayazı, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Syzmanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Batshuayi yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa