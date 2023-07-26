Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam başlıyor. Bu yıl gruplara katılmak adına Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, 2. ön eleme ilk maçında bu akşam Zimbru ile kozlarını paylaşacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Zimbru mücadelesine dair bilgiler...