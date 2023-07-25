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        Haberler Futbol Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hedef, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın saati ve tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe - Zimbru maçı tarihi ve saati...

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        Giriş: 25.07.2023 - 00:16
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        • 1

          Geçtiğimiz sezonu ligi 2. tamamlayarak UEFA Konferans Ligine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe için Avrupa macerası ön eleme turu ile başlıyor. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Peki, " Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Zimbru maçı hakkında öne çıkan ayrıntılar...

        • 2

          FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Zimbru maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrcan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, Ryan Kent, Mert Hakan, Szymansksi, İrfan Can, Dusan Tadic, Edin Dzeko

        • 5

          FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

          Sarı lacivertlilerin kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.

        • 6

          Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

          Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

          Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci

          Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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