17 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kurada Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit oldu. Peki bu karşılaşma ne zaman oynanacak?
FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
İlk maç 14 Şubat 2019'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak. İkinci maç ise 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak.
Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit'in yaş ortalaması 28.
Zenit şu an Rusya Ligi'nde 34 puanla lider durumda.
Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.
Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Sarı-Lacivertlilerin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor.
Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu'nda oynuyor.
Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.
ZENİT'İN KADROSU
Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov
Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani
Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,
Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny
ZENİT'İN UEFA AVRUPA LİGİ MACERASI
Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, Kupa 2'deki macerasına 2. ön eleme turundan başladı.
Bu turda Danimarka'nın Molde ekibine karşı ilk maçı evinde 3-1 kazanan Rus ekibi, deplasmandaki maçı 2-1 kaybetmesine karşın play-off turuna kaldı.
4-0'IN ROVANŞINDA 8-1
Play-off'ta Belarus temsilcisi Dinamo Minsk ile kozlarını paylaşan Zenit, deplasmandaki ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen 72'nci dakikada 10 kişi kaldığı rövanş maçını aynı skorla kazanmış ve maçı uzatmaya götürmüştü.
Uzatmaların ikinci devresinde rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Rus takımı, rakibini 120 dakika sonunda 8-1'le devirmiş ve tarihi bir geri dönüşe imza atarak grupların yolunu tutmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Kopenhag, Bordeaux ve Slavia Prag ile eşleşen Zenit, grubunu 11 puanla zirve tamamlarken oynadığı 6 maçta tek yenilgisini son hafta Slavia Prag deplasmanında aldı.
Kopenhag - Zenit St. Petersburg : 1-1
Zenit St. Petersburg - Slavia Prag: 1-0
Zenit St. Petersburg - Bordeaux: 2-1
Bordeaux - Zenit St. Petersburg: 1-1
Zenit St. Petersburg - Kopenhag: 1-0
Slavia Prag - Zenit St. Petersburg: 1-0
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