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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Yunanistan takımlarıyla 9. maçına çıkacak - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Yunanistan takımlarıyla 9. maçına çıkacak

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:57
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        • 1

          Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak.

          Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

          Müsabakayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

        • 2

          Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

        • 3

          Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.

          UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.

        • 4

          Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip Atromitos oldu. 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

        • 5

          Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.

          İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        • 6

          Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.

          Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

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