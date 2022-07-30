İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu toplantısı başladı.