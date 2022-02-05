Toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri yer aldı. Toplantıya yoğun katılım ise dikkat çekti.

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