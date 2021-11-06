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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetemindeki antrenmanda Royal Antwerp maçının on birinde görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü noktaladı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler idmanın ardından kampa girdi.