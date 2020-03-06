Antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu'nun da takımla çalıştığı belirtildi. Futbolcuların antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.