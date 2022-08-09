Fenerbahçe Youtube hesabı hacklendi. 2.3 milyon takipçisi bulunan Youtube sayfasının adı 'Andrew Tate' olarak değiştirilirken, hesabı kimin hacklediği merak konusu oldu. Youtube sayfasınnda videolar ve içeriklere ulaşılamazken, kulüp tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Peki Fenerbahçe Youtube hesabı hacklendi mi? Fenerbahçe Youtube sayfasını kim hackledi?



FENERBAHÇE YOUTUBE HESABI HACKLENDİ Mİ?



Fenerbahçe'nin 2.3 milyon takipçisi bulunan YouTube hesabı hacklendi. Hesabın adı 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabına da bir süre erişim sağlanamamıştı.