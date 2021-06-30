Yapılan son yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle belirlendi:

"Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Erol Bilecik: Başkan Vekili, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV

Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama

Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering

Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler

Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi

Sertaç Komsuoğlu: Muhasip Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Erkek Basketbol Şubesi

Simla Türker Bayazıt: Yönetim Kurulu Üyesi, Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk

Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk

Esin Güral Argat: Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium

Nüket Küçükel Ezberci: Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu İlişkileri

Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering

Alper Pirşen: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif Hukuk İşleri, Futbol Altyapı

Kemal Danabaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Basketbol Şubesi

Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler

Selma Altay Rodopman: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Yelken Şubesi, Üye İlişkileri, FB Gençlik Kulübü

Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları

Selahattin Baki: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü

Bekir İrdem: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kürek Şubesi, Müze Yönetimi, Dış İlişkiler,

İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri

Özgür Özaktaç: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Futbol Altyapı

Can Gebetaş: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim"