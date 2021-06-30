Yapılan son yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle belirlendi:
"Ali Y. Koç: Fenerbahçe SK Başkanı, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
Erol Bilecik: Başkan Vekili, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü, Kurumsal İletişim, Finans, Muhasebe, Denetim, Bütçe, Vergi, İK, FB TV
Burak Ç. Kızılhan: Genel Sekreter, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Gelir Yaratma ve Pazarlama
Ömer Temelli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Tesisler, Turizm ve Catering
Mehmet Dereli: Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler
Fethi Pekin: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif olmayan hukuk işleri, Tüzük Yönetimi
Sertaç Komsuoğlu: Muhasip Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Erkek Basketbol Şubesi
Simla Türker Bayazıt: Yönetim Kurulu Üyesi, Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
Hüseyin Arslan: Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Kamu İlişkileri, Sosyal Sorumluluk
Esin Güral Argat: Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium
Nüket Küçükel Ezberci: Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu İlişkileri
Ahmet Ketenci: Yönetim Kurulu Üyesi, Stad Yönetimi, Stad Turu, Turizm ve Catering
Alper Pirşen: Yönetim Kurulu Üyesi, Sportif Hukuk İşleri, Futbol Altyapı
Kemal Danabaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Basketbol Şubesi
Ruşen Çetin: Yönetim Kurulu Üyesi, Şube ve Dernekler
Selma Altay Rodopman: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Yelken Şubesi, Üye İlişkileri, FB Gençlik Kulübü
Ömer Okan: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri, Spor Okulları
Selahattin Baki: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Sözcüsü
Bekir İrdem: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kürek Şubesi, Müze Yönetimi, Dış İlişkiler,
İlker Dinçay: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul Yatırım ve Projeler, Atletizm, Boks, Masa Tenisi, Yüzme Şubeleri
Özgür Özaktaç: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Futbol Altyapı
Can Gebetaş: Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim"
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