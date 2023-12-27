Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş: Riyad kime mezar olacak, göreceğiz!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'in Galatasaray Çağdaş Faktoring'i rakip sahada 103-83 mağlup ettiği maçın ardından, sarı-kırmızılı rakibe karşı 100 sayı barajını aştıklarını ve başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli basketbolcuların parkede gereğini yaptığını dile getirdi.

Takımın sahada ne yapacağını çok iyi bildiğini vurgulayan Danabaş, "Avrupa'nın en büyüğü olarak buraya başımız dik geldik. Yine 100'lük yaptık, başımız dik ayrılıyoruz. Bu takım her türlü övgüyü hak ediyor. Camia arkamızda. Bizi sevenleri mutlu ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. Daha yolumuz uzun. Hem ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha yapacak çok işimiz var. Allah yardım ederse inşallah bu sezonu yine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede bitireceğiz." açıklamasında bulundu.