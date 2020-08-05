Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, harcama limitleriyle ilgili yaptıkları itirazın talimatın farklı uygulanması yönünde olmadığını söyledi.
Pirşen, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, harcama limitlerini kendilerinin de hesaplayabildiklerini belirterek, "Federasyonun talimatlarına dayanarak yaptığımız hesaplamalarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu. Ona rağmen zannedersem daha çok tepki toplamamak veya gülünç duruma düşmemek adına bize halen açıklamasını bilmediğimiz bir şekilde artı bir limit tahsis edildi. Ama yine gülünç bir miktar tahsis edildi. Bizim sistemle ilgili eleştirilerimiz, talimat uygulanmıyor ya da farklı uygulanıyor şeklinde değil." dedi.
Geçen yıl hesaplamada iki yöntem uygulandığını vurgulayan Pirşen, "İkisinin de ortalaması alındı. Üzerine belli bir miktar aşım payı bırakıldı yüzde 30, bu sene yüzde 15. Burada temel sorun şu, iki ayrı yöntemleri var. Bir tanesinde Futbol AŞ’nin solo hesaplarına bakılıyor, birisi de kulüplerin konsolide yani dernek dahil hesaplarına bakılıyor. Bizim kulübümüzün konsolideki borçlarını Futbol AŞ’nin hesaplarının da içine bir daha katıyorlar. Yani iki ayrı hesaplamada da bizim kredi yüklerimizin tamamını düşüyorlar, oranlı bir şekilde düşmüyorlar. Bu hesaplama metoduyla da bizim limitlerimiz hep eksi çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Talimatın değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pirşen, "Talimat bize farklı uygulandı demiyoruz. Dolayısıyla burada bir çarpıtma var. UEFA'ya bu tip bir yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırma anlaşması, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili anlaşmaların yapılması için tavsiyede bulunan, 'bunu yapalım' diyen zaten başta Fenerbahçe'dir. Ne Bankalar Birliğinin sunduğu yapılandırma projesi ne federasyonun önümüze koyduğu lisanslandırma projesi kabul edilebilir. Dolayısıyla fikir babası biziz ama bu canavarı biz yaratmadık. Bu canavarı maalesef yanlış eller yarattı." değerlendirmesinde bulundu.
Kulüp Lisans Kurulunun bağımsız olduğunun kaydeden Pirşen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evet, doğrudur, bağımsız. Ama problem şu; Fenerbahçe'yi veya diğer kulüpleri de yüksek derecede borçlandıranlar bu bankalar. Sonra bu bankalar, Bankalar Birliği ile bize bu yeniden yapılandırma anlaşmasını önerdiler. Fenerbahçe özelinde söyleyebilirim; sonunda sundukları tek bir seçenek var; 'yeniden yapılandırmayı imzalayın o zaman.' Bu dayatma değil de nedir? Kulüp olarak bunu yapmak istiyoruz. Makul çerçevede kulübümüzün geleceğini ve gerçeklerini riske atmadan bunu yapmak istiyoruz."
Kendileri için tek sürprizin limitlerinin pozitif çıkması olduğunu anlatan Pirşen, "Normalde negatif çıkması gerekiyordu bu saçma uygulamayla. Evet, Tahkim Kuruluna başvuracağız. Ama tahkimle bitmeyecek bir işten bahsediyoruz. Bu işin rekabet hukuku boyutu var, bunu inceliyoruz. Bu işin yatırımcılar boyutu var. Fenerbahçe'nin çok sayıda, çok ciddi yatırım yapmış yatırımcılarını da ağır bir şekilde etkileyecek bir karar veriyorsunuz. Belki de bu kulübün Futbol AŞ'sinin, halka açık bir şirketinin ticari hayatını sürdüremeyecek hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu, sadece TFF'nin gönlünce karar verebileceği bir şey değil. SPK tarafından denetlenen bir şirketiz. Buradaki aşırı kontrolsüz uygulamalar, kısıtlamalar yatırımcıyı da etkiliyor. Biz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kapılarına kadar bu işi götürmeyi düşüneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!