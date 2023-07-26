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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyete uzandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, yeni transferleriyle galibiyete uzandı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederken, yeni transferlerin performansı göz doldurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 23:36
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        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaştı.

        11. dakikada Dusan Tadic’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 dakika sonra Ryan Kent’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.

        2. golün asistine imza atan Edin Dzeko, 61. dakikada golü atan isim oldu. 63. dakikada ise sahneye Szymanski çıktı. Bu sezon takıma dahil olan Polonyalı oyuncu, attığı golle farkı 4’e yükseltti.

        84. dakikada Tadic’in yerine oyuna dahil olan Joshua King, 88. dakikada mücadelenin skorunu belirleyen golü attı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılarak turun kapısını araladı.

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        Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, savunmada iyi performans sergilerken, Szymanski, Ryan Kent ve Dusan Tadic birer gole katkı sağladı. Bosnalı yıldız Dzeko ise müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

        Fenerbahçe - Zimbru eşleşmesinin ikinci maçı 1 Ağustos Salı günü Kişinev’de oynanacak.

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