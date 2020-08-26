Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos'un da kampa katıldığı, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla tanıştığı aktarıldı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.