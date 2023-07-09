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        Fenerbahçe yeni sezonu Zenit maçı ile açıyor!

        Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında bugün Rusya'da Zenit ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 10:26
        Fenerbahçe, sezonu Zenit ile açıyor!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak.

        Rusya'da oynanacak turnuvanın ilk maçı Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

        Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

        KAMP KADROSU BELLİ

        Fenerbahçe'nin Rusya'da gerçekleştireceği kamp öncesi kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Samet Akaydin, Lincoln ve Samatta yer almadı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

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