Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.