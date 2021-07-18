Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, yarın hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.