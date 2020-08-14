Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmalarının ardından kanat organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.