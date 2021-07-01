Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri zemininin bakımda olması nedeniyle ilk idmanını Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İdman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın yönetiminde yapıldı.