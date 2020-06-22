Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa karşısında görev alan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.