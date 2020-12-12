Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 12. haftasında son haftalarda inişli çıkışlı bir görüntü çizen Fenerbahçe, sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Haftaya 3. sırada giren sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hakkında merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00'da başladı ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu