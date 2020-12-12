Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8'ini Kadıköy'de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy'de üst üste mağlup olmuştu. Peki Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Yeni Malatya maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Cisse
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Umut, Cueva, Fofana, Kubilay
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
OZAN VE PELKAS KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.
Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
SAVUNMADA GÖREV SADIK'IN
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde stoper tandemindeki eksikleri dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon başından itibaren iyi bir grafik sergileyen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz üçlüsünden Lemos ve Serdar bu mücadelede yer alamayacak.
Erol Bulut'un, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı Tisserand'ın yanında oynatması bekleniyor.
Sadık, Erol Bulut'un görevlendirmesi durumunda Fenerbahçe formasıyla yaklaşık 1 sene sonra ligde ilk 11'de başlayacak.
27 yaşındaki savunmacı, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanına ilk 11'de çıkmıştı.
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