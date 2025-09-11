Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye yeni sağlık sponsoru! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye yeni sağlık sponsoru!

        Fenerbahçe'nin tüm branşlardaki sağlık sponsoru Medicana oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 14:26 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye yeni sağlık sponsoru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için Medicana ile anlaşmaya vardı.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli kulübün ve Medicana'nın yöneticileri katıldı.

        Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

        Medicana Sağlık Grubu'nun, Fenerbahçe'nin tüm branşlarına ve olimpik sporcularına hizmet verecek sponsorluğa imza attığının altını çizen Komsuoğlu, "Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması, kulübümüz için stratejik bir adımdır. Futbol, basketbol, voleybol ve olimpik branşlarda her anlamda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu denli iddialı olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de oyuncularımızın sağlıklı sezon geçirmesi olacaktır. Kaptanlarımız burada. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum, Medicana ailesine teşekkür ediyorum. Masamızda, Medicana'nın önümüzdeki yıl en çok bütçe harcayacağı Mert Hakan Yandaş da var. Mert Hakan dahil bütün oyuncularımıza sağlıklı bir sezon diliyorum." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Habertürk Anasayfa