Sezona Vitor Pereira ile müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de şampiyonluk şarkıları erkenden söylenmeye başlamıştı. İlk 5 resmi maçından galibiyetle ayrılan Kanarya'da tecrübeli oyuncular ile gençlerin oluşturduğu hava beğeni topluyordu.

Ligde Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay'ı yenen sarı-lacivertiler, Avrupa Ligi play-off maçlarında da Helsinki'yi 1-0 ve 5-2'lik skorlarla eledi.

Fenerbahçe'de 3. haftada oynanan Altay maçının ardından takıma 4 transfer katıldı. Diego Rossi, Max Meyer, Mergim Berisha ve Crespo'nun kadroya eklenmesiyle Kanarya'nın daha da güçlenmesi beklenirken işler bir anda ters gitmeye başladı.

Fenerbahçe, bu 4 oyuncunun gelişinin ardından 10 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabildi. 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşandı. İleride oluşan seçenek artışı sonuçlar konusunda negatif etki yarattı.

İleri üçlüde bir türlü istikrar sağlanamazken yeni transferlerin karneleri şöyle oldu:

Diego Rossi - 10 maç (8 ilk 11) - 2 gol - 3 asist

Mergim Berisha - 8 maç (5 ilk 11) - 1 gol - 1 asist

Max Meyer - 4 maç (1 ilk 11) - gol ya da asisti yok

Miguel Crespo - 5 maç (2 ilk 11) - gol ya da asisti yok

GENÇLER FORMAYI UNUTTU

Sezon başında kadrodaki eksikliklerin de etkisiyle Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlitürk öne çıkan isimler olmuştu. İlk Helsinki maçında attığı golle kilidi çözen Muhammed, ilk 11'de düzenli oynamaya başlamıştı. 6'sı ilk 11'de olmak üzere 11 maçta sahne alan genç oyuncu, son 3 karşılaşmada süre alamadı.

16 yaşındaki Arda Güler, Antalyaspor maçında yaptığı asistle kendini gösterdi. Arda daha sonra sahaya çıkamadı. Fatih Yiğit Şanlitürk, deplasmanda 5-2 kazanılan Helsinki maçında attığı golle parladı. Ligde forması sırası ona gelmedi.

GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR!

Yapılan transferlerle hücum bölgesinde seçenekler artmasına rağmen bu durum skorlara yansımadı. Helsinki deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyetin dışında Fenerbahçe, hiçbir maçta 2 golden fazla atamadı. Ligde 10 maçta sadece 14 gol atabildi.

Hem Avrupa'da hem ligde pozisyonlar bulan ve gol beklentisi istatistiğinde yüksek bir sayı yakalayan Kanarya, son vuruşlardaki becereksizliğin de etkisiyle skor konusunda sıkıntı yaşıyor.

İSTİKRAR PROBLEMİ

Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü en fazla 3 kez aynı isimlerden oluştu. Mesut, Rossi ve Valencia 3 defa beraber sahaya çıktı. 15 resmi maçta üst üste aynı 3'lü ile çıkılan bir seri oluşmadı.

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı maçlarda kullandığı ileri 3'lüler:

Adana Demirspor | Samatta-Mesut-İrfan Can

Helsinki | Zajc-Mesut-İrfan Can

Antalyaspor | Samatta-Osayi-Muhammed

Helsinki | Valencia-Osayi-Mesut

Altay | Valencia-Osayi-Mesut

Sivasspor | Berisha-Mesut-Rossi

Frankfurt | Valencia-Mesut-Rossi

Başakşehir | Berisha-Pelkas-Muhammed

Giresunspor | Valencia-Mesut-Rossi

Hatayspor | Valencia-Berisha-Rossi

Olympiakos | Valencia-Pelkas-Rossi

Kasımpaşa | Berisha-Serdar-Rossi

Trabzonspor | Valencia-Mesut-Rossi

Antwerp | Valencia-Mesut-Berisha

Alanyaspor | Serdar-Pelkas-Rossi

MESUT ÖZİL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük beklentilerle geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil eski günlerini mumla aratıyor. Asist makinesi olarak görülen oyuncu, 2 sezonda toplam 23 maça çıkarken sadece 2 asist yapabildi. Geçen sezon golle tanışamayan Mesut'un bu sezon 3 golü bulunuyor.

Mesut'un kariyerinin en parlak yıllarında yaptığı üretime bakarsak tecrübeli 10 numaranın düşüşü daha net ortaya çıkıyor.

Werder Bremen - 108 maç - 16 gol - 54 asist

Real Madrid - 254 maç - 44 gol - 77 asist

Arsenal - 159 maç - 27 gol - 80 asist

Almanya Milli Takımı - 92 maç - 23 gol - 40 asist

(Veriler: Transfermarkt)

NE VARSA VALENCIA'DA VAR!

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en başarılı isim Enner Valencia oldu. Toplam 13 maçta 7 gol ve 3 asistle yıldızlaştı. Ancak Valencia'nın da ligde 3. haftadan bu yana gol atamadığını hatırlatalım. Kadroya yapılan eklemelerin ardından Ekvadorlu Süper Lig'de gol sevinci yaşamadı.

Fenerbahçe hücum hattındaki diğer isimlerin performansları ise şöyle:

Serdar Dursun - 5 maç (2 ilk 11) - 1 gol

Dimitris Pelkas - 8 maç (3 ilk 11) - gol ya da asisti yok