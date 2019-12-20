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Fenerbahçe'ye taraftar desteği

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı bir grup Fenerbahçeli taraftar da takip etti

20.12.2019 - 15:10 | Güncelleme:
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.

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