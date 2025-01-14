Fenerbahçe'ye Talisca'da rakip çıktı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. İşte detaylar...
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Transferde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
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Suudi Arabistan basınından SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.
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Haberde, Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.
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5 sezondur Suudi Arabistan Ligi'nde top koşturan Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.
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2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Talisca, 8 kez ağları sarstı.
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