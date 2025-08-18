Habertürk
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'de orta saha! Görüşmeler başladı

        Fenerbahçe'ye Premier Lig'de orta saha! Görüşmeler başladı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Edson Alvarez için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Meksikalı oyuncunun transfer edilmesinin istediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 18:00 Güncelleme: 18.08.2025 - 18:00
        • 1

          Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme Premier Lig'den yeni bir isim geldi.

        • 2

          FENERBAHÇE GÖRÜŞÜYOR

          Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı.

        • 3

          Öte yandan Meksikalı oyuncuya Fenerbahçe’nin yanı sıra iki Avrupa kulübünün daha resmi girişimde bulunduğu belirtildi.

        • 4

        • 5

          SEZON PERFORMANSI

          Geçtiğimiz sezon, West Ham United formasıyla 31 maça çıkan Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

        • 6
