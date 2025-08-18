Fenerbahçe'ye Premier Lig'de orta saha! Görüşmeler başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Edson Alvarez için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Meksikalı oyuncunun transfer edilmesinin istediği öne sürüldü.
Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme Premier Lig'den yeni bir isim geldi.
FENERBAHÇE GÖRÜŞÜYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı.
Öte yandan Meksikalı oyuncuya Fenerbahçe’nin yanı sıra iki Avrupa kulübünün daha resmi girişimde bulunduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon, West Ham United formasıyla 31 maça çıkan Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist kaydetti.
