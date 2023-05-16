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Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber! Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Giriş: 16.05.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber! Trabzonspor maçında yok
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Nijeryalı kanat oyuncusunun sol baldırında kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yıldız futbolcu ligdeki Trabzonspor ile kupadaki Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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