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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Miguel Crespo'dan kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Miguel Crespo'dan kötü haber!

        Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınmada sakatlanarak maç kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:39
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        Crespo'dan kötü haber!
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        Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

        Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

        Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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