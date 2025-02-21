Fenerbahçe'ye kötü haber: Cezalı duruma düştüler
Fenerbahçe'de Fred, Anderlecht maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Giriş: 21.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:52
Fenerbahçe'ye Anderlecht maçında iki kötü haber geldi.
45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Osayi-Samuel sarı kart gördüler ve Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselmesi durumunda Glasgow Rangers veya Olympiakos ile eşleşecek.
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