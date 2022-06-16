Fenerbahçe'nin transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Bruno Henrique'den kötü haber geldi. Flamengo'nun 31 yaşındaki oyuncusu, Cuiaba ile oynadıkları maçta sakatlık yaşadı. Gelen ilk haberler sakatlığın uzun süreli olabileceği yönünde. Bruno Henrique'nin son durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Fenerbahçe'nin buna göre transferdeki yol haritasını çizmesi bekleniyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."