Fenerbahçe'ye kötü haber: Amrabat
Hatayspor karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Sofyan Amrabat, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 05.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:27
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 55. dakikasında sarı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Sofyan Amrabat, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Konyaspor'a konuk olacak.
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