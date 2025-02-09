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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe'ye İtalyan Galatasaray'a Danimarkalı VAR hakemi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye İtalyan Galatasaray'a Danimarkalı VAR hakemi!

        Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Paterna oldu. Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:40
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        Günün VAR hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

        Mücadelede VAR'da İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Paterna görev yapacak. Paterna'ya AVAR olarak Onur Özütoprak Eşlik edecek.

        GALATASARAY'A DANİMARKALI VAR

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

        Mücadelede VAR'da Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.

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