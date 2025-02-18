Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe'ye İsviçreli, Galatasaray'a İngiliz hakem - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye İsviçreli, Galatasaray'a İngiliz hakem

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Schaerer, Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasını ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'ye İsviçreli, G.Saray'a İngiliz hakem
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalarını yönetecek hakemler UEFA tarafından duyuruldu.

        Galatasaray'ın 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        Aynı gün Fenerbahçe'nin saat 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı zorlu mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Schaerer düdük çalacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ